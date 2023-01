Ariel Helwani de BT Sport tuvo la oportunidad de realizar una entrevista a Cody Rhodes en la que estuvieron hablando de todo tipo de cuestiones, como hemos estado recogiendo en Súper Luchas. Ahora nos hacemos eco de las palabras del luchador sobre Nick Khan y Bruce Prichard, quienes actualmente son el CEO y uno de los creativos principales de la WWE.

► Cody Rhodes alaba a Nick Khan y Bruce Prichard

“Estaba avergonzado, realmente lo estaba (de lesionarse en 2022). Estaba en la cima de mi juego. Todos los medibles de: ‘esto está funcionando, estamos vendiendo esto, la gente se está sintonizando’. Lo estoy haciendo. Luego me lastimé haciendo press de banca en mi gimnasio. Probablemente mucha lucha estuvo involucrada en eso, pero no lo sabía. Estaba avergonzado. Lo siento mucho. No quiero irme. Tuve casi un combate de 30 minutos y luego tuve que ir a operarme. Estaba avergonzado. Ese fue un momento en el que pensé: ‘Estoy preocupado ahora. Tal vez no tenga lo necesario’. Todo el mundo tiene dudas, incluso las personas más seguras.

“Tal vez yo no las tenía. Te diré dos personas que realmente me mantuvieron bajo control, Nick Khan y Bruce Prichard. No sé por qué tienen esas reputaciones. No han sido más que ángeles para mí. Nick y Bruce no ven a Dusty (Rhodes) cuando me ven a mí, me ven a mí. Eso es grande. Eso para mí es importante. Fueron como: ‘Mejórate, mejórate, te necesitamos de vuelta, vamos a por ello’, pero nunca hablamos de lo que era. Para poder volver y conseguir ese boleto, gracias a Dios, solo tengo que mantenerse saludable”.

