La última vez que Tyson Fury apareció en la WWE fue durante Clash at the Castle en 2022. No estuvo luchando sino que acudió a la arena como un fan más sentado en primera fila hasta que Austin Theory apareció para intentar cobrar el maletín de Money in the Bank y el campeón mundial de boxeo lo noqueó. Luego de que terminara la lucha de Roman Reigns contra Drew McIntyre por el Campeonato Universal Indiscutible, subió al ring para estrecharle la mano al “Jefe Tribal” y estuvo después saludando a los fanáticos junto al “Guerrero Escocés”.

► Tyson Fury habla de volver a la WWE

Todavía no se sabe cuando volverá a la compañía luchística pero antes o después va a hacerlo. Justamente de ello estuvo hablando recientemente el “Rey Gitano” en Give Me Sport. No solo eso sino que también señaló que podría llevare a cabo un nuevo Evento Premium como el del año pasado pronto. Acerca de esto realmente no tenemos ninguna información, pero no sería una sorpresa dado que Clash at the Castle fue muy bien recibido. Pero vamos con los comentarios de Tyson Fury, que aún continuará también con su carrera en el boxeo.

“Espero volver allí pronto. Creo que pronto harán Clash at the Castle 2, así que estoy pensando en volver allí. Estoy pensando en hacerme con ese campeonato de peso completo (el Campeonato Universal Indiscutible). Si Roman Reigns se va o algo así, tal vez Drew y yo finalmente podamos comenzar esa batalla”.

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de Tyson Fury en la WWE?