Sami Zayn no se ve siendo la cara de la WWE

Sami Zayn se ve ganando el Campeonato Indiscutible, pero no siendo la cara de la WWE, según expone en su reciente entrevista con Ariel Helwani para BT Sport. Y probablemente nadie espere que alcance a tanto, no por talento, no por carisma, pero tener esa posición sucede a unos pocos elegidos. Ahora es Roman Reigns y el próximo… quizá Austin Theory.

► ¿Sami Zayn podría ser la cara de la WWE?

“Podría ganar el título mundial. Podría llevarlo por un tiempo. Podría hacer programas de entrevistas. Podría hacer todas esas cosas. No sé si soy el tipo al que necesariamente podrías enganchar tu carro por el los próximos 5 a 10 años y ser la cara de la compañía. Al menos, porque soy algo realista sobre mi físico: no soy tan grande como Roman [Reigns] o [John] Cena o Brock [Lesnar], y ese suele ser el tipo que está a la cabeza de esa escena porque quiere cierta proyección. (…) Podría ser un tipo que podría llevar ese título seis meses, seguir a Jimmy Fallon, contar un par de chistes, hacer que haga su risa falsa que hace, todas esas cosas buenas. Seguro que podría hacer eso. Probablemente podría hacerlo durmiendo, para ser honesto, pero entiendo la proyección de la compañía de lo que ven como la cara de la compañía, no ser el campeón. El campeón y la cara son casi dos cosas diferentes. Siento que podría ser el campeón, no hay problema. En cuanto a ser el chico que les gusta: ‘Número uno, es nuestro chico. Es el chico del cartel. Es la máxima representación de lo que es nuestra empresa’. Sé que físicamente no encajo en ese molde. Así que no sé si soy yo, siendo autocrítico o qué es, pero soy realista cuando se trata de eso“.

¿Pensáis que Sami Zayn puede ser la cara de la WWE?