Gran parte de la reciente entrevista de Sami Zayn con Ariel Helwani para BT Sport estuvo enfocada en el camino que emprenderá el luchador hacia WrestleMania 39. Él no cree que esté siguiendo los pasos de Daniel Bryan en 2014. Y considera que no importa si es él o Cody Rhodes, u otro, quien gana el Royal Rumble, pues todo depende de que se haga bien. Por otro lado, el “Uce Honorario” sí se imagina destronando a Roman Reigns como Campeón Indiscutible.

► Sami Zayn se imagina venciendo a Roman Reigns

“Creo que a largo plazo, ¿podría ganar el título mundial? Creo que especialmente por la forma en que se desarrolla la historia. Como dije hace un momento, si haces algo bien, los fans lo comprarán y obtendrán. Así que creo que en este punto, la forma en que se construyen las cosas, y no digo que esto sea lo que sucederá si Roman y yo estuviéramos en WrestleMania y yo venciera a Roman, si lo hacemos bien, con la forma en que lo he estado haciendo bien los últimos nueve meses, nadie va a decir ‘Falso. Estoy fuera. No puedo con eso’, porque lo hemos hecho bien“.

Existen otras maneras de posicionarse como contendiente al título mundial en el evento magno pero no cabe duda de que la más rápida es el Royal Rumble. Por eso, muchos ojos estarán puestos esta noche sobre Sami Zayn. Veremos si es él u otro quien consigue la victoria.

¿Pensáis que Sami Zayn vencerá a Roman Reigns en WrestleMania 39?