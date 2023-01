Cormier analiza pelea entre Hill y Prochazka

Daniel Cormier está más que emocionado por un futuro enfrentamiento entre el actual rey de peso semicompleto Jamahal Hill y el ex campeón Jiri Prochazka.

En un video reciente publicado en su canal de YouTube, ‘DC’ declaró que está “todo adentro” para un enfrentamiento entre los dos pesos semicompletos ​​de élite. Sin embargo, Cormier cree que será una tarea difícil para Prochazka derrotar a Hill y recuperar su título.

Aunque Cormier considera que ambos peleadores son extremadamente talentosos, la actuación reciente de Hill contra Glover Teixeira en Brasil claramente se ganó al miembro del Salón de la Fama de UFC .El ex campeón de dos divisiones dijo:

“Te lo digo, pasar ese tiempo con Jamahal Hill en Brasil, su calma, su capacidad para enfrentar la adversidad, su capacidad para comprender y reconocer que está en la cúspide de algo grande y no dejar que eso lo obstaculice como llegamos a 10 segundos, no es nada que haya visto antes en persona y no sé si estaría a favor de algún peso semicompleto en el mundo para vencer a este tipo en este momento“.

Jiri Prochazka se convirtió en el primer campeón checo en la historia de UFC cuando derrotó a Glover Teixeira en UFC 275 el año pasado. Desafortunadamente, optó por dejar vacante el título después de sufrir una lesión en el hombro en el período previo a UFC 282, que se espera que lo deje fuera de juego hasta al menos este verano.

Mientras tanto, con su reciente título en UFC 283 , Jamahal Hill se convirtió en el primer alumno de la serie Contender de Dana White en ganar un campeonato de UFC. Una pelea entre los dos parece inevitable.