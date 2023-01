Sami Zayn habla de Cody Rhodes: “Debe hacerse bien”

“(…) No siento ese nivel de desprecio límite de la audiencia hacia la dirección creativa. (…) Es bueno ser ese tipo, pero no creo que sea en un lugar donde estuvo Daniel Bryan en 2014 donde, si es cualquiera menos él, será un desastre“. Sami Zayn comentaba esto con respecto a si está siguiendo los pasos de Daniel Bryan en 2014 hacia su gran coronación en WrestleMania. Continuando con estos comentarios a Ariel Helwani para BT Sport, señalaba también que los fans no se volverán contra Cody Rhodes si es él quien toma ese camino.

► Sami Zayn habla de Cody Rhodes

“No creo que sea necesariamente lo mismo. Existe la posibilidad de que sea Cody [Rhodes]. De igual quien sea, si se hace bien. Tiene que hacerse bien. Tiene que hacerse bien. Si no se hace bien, ¿podría haber algún tipo de reacción negativa como: ‘La otra historia tenía más sentido. El otro era el tipo que gustaba a los fans, todo estaba ahí, pero se fueron por este camino?’. Si no lo hacen bien, existe la posibilidad de malestar hacia quien sea esa persona [que gane el Royal Rumble]. Ya sea Cody, ya sea cualquiera, podría ser cualquiera. Si no se hace bien, podría molestar.

“Trabajamos con mucha gente que sabe cómo hacer las cosas bien. Entonces, si no soy el tipo, y realmente, a partir de esta conversación exacta, un día antes del Royal Rumble, no tengo idea de cuál es el plan. No lo sé; simplemente no se siente de esa manera. No lo sé. Intento escuchar a los fans. Intento no darle demasiada importancia a las cosas online. Pero estoy seguro de que hay un buen porcentaje como, de nuevo, que siente que yo estoy en esa conversación. Lo que realmente termina sucediendo es, nuevamente, que no está bajo mi control“.

