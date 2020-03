Si pensamos en dónde se encuentra ahora, de lo que podrían haber obtenido con un mejor manejo de este luchador, aunque sin duda fue una estrella durante sus tiempos en la empresa, puede decirse que la salida de Jon Moxley ha sido una de las pérdidas más importantes que WWE ha sufrido en los últimos años. Debemos tener en cuenta además la imposibilidad de retomar The Shield. Y también el hecho de que se ha convertido en un gran nombre de su competencia más directa. Pero él tuvo claro lo que quería hacer tiempo antes de que su contrato acabara.

Renee Young también tiene claro que quiere seguir con lo que está haciendo, que quiere elevar su carrera en el imperio McMahon y FOX a nuevas cotas; por eso siempre ha sido bastante clara cuando le han preguntado acerca de ir tras los pasos de su esposo a AEW.

Mucho hemos hablado de la entrevistadora, comentarista y analista después de la salida del luchador de la Gran W. Y ahora lo hacemos de nuevo, porque en su nueva visita al Lilian Garcia’s Chasing Glory contó cómo fue tratada por su compañía una vez su marido decidió abandonarla.

Las cosas no fueron bien para ella sino que han ido a mejor poco a poco. Ahora tiene su propio show (WWE Backstage) y está intentando tenerlo también en SmackDown (un segmento de entrevistas). Esto último no está claro que esté en planes ahora mismo pero puede que siga haciendo más entrevistas como la que hizo a Lacey Evans en las próximas semanas. Desde luego no le están faltando oportunidades.

Como tampoco a Moxley, que acaba de convertirse en Campeón Mundial de Peso Completo AEW.

Durante la entrevista, Young también comentó un consejo que recibió de Cody Rhodes.

«Recuerdo haber hablado con Cody Rhodes cuando Jon y yo comenzamos a salir. Dijo: ‘Es genial que estén juntos, será interesante ver cómo reaccionan cuando las cosas no vayan bien. Las cosas en ese momento iban muy bien para los dos‘. Eso me que me dijo siempre me quedó en la cabeza, me hizo pensar muchas cosas. En este momento Jon y yo llevamos juntos seis años y casados tres. Hemos pasado por algunos baches pero no puedo estar más feliz de que él sea la persona que tengo a mi lado cuando me estoy volviendo loca o no sé lo que sigue».