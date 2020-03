Israel Adesanya explica por qué no teme a Yoel Romero

Israel Adesanya ha explicado por qué no teme a Yoel Romero antes de su choque UFC 248 en Las Vegas este fin de semana. Adesanya está listo para competir por primera vez desde UFC 243, donde unificó con éxito el Campeonato de peso medio de UFC con una rotunda victoria sobre Robert Whittaker.

Se enfrentará a Romero, que ha perdido tres de sus últimas cuatro peleas, pero aún se considera un desafío peligroso para el campeón.

Durante un video promocional de UFC Australia / Nueva Zelanda en Twitter, Adesanya se refirió al hecho de que muchos peleadores le tienen miedo a Romero y explicó por qué no entra en esa categoría.

«Soy yo contra el‘ boogeyman «Yoel Romero». El tipo al que todos temen, especialmente Darren Till. Me viste llamarlo porque no tengo miedo. El miedo es diferente del peligro, tienes que entenderlo. Soy un hombre peligroso mucha gente le teme por lo que les han contado o por lo que ven en los medios de comunicación, pero he visto sangrar al tipo, lo he visto hacer trampa, lo he visto lastimado. Sé que es humano y, como dije, el miedo es diferente del peligro y soy un hombre peligroso».

«Él también es un hombre peligroso, tengo que poner mi punto sobre la i y cruzar el mío. ¿Será él el primero en vencerme? ¡Sigue soñando”.