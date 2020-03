FOX promociona a WWE de manera bastante fuerte, ¿por qué?

Desde la semana pasada, los fans en Estados Unidos han estado reportando algo bastante interesante, y es el hecho de que la compañía FOX, propietaria de los derechos de transmisión de SmackDown, ha estado promocionando fuertemente los shows de WWE.

Sí, porque recordemos que WWE les permitió crear un programado estilo Central FOX o SportsCenter, para hablar exclusivamente de WWE, y en el que CM Punk hace de vez en cuando presencia.

Aunque la audiencia de SmackDown es casi la mitad de la que se generó en la gran premier con The Rock en octubre del año pasado, la realidad es que ni el propio FOX esperaban la excelente cifra actual de rating, por eso FOX quiere y trata tan bien a WWE, principalmente, porque suplió de la misma manera, o hasta un poquito más, los ratings de eventos en vivo que UFC le quitó cuando decidió firmar con ESPN.

Por eso, la semana pasada, promocionaron a todo lo que da el regreso de John Cena a SmackDown, y esta semana andan promocionando en distintos espacios de su programación, el último show previo al PPV Elimination Chamber 2020.

También, están promocionando la edición de mañana de WWE Backstage, que promete un gran rating, porque será la primera vez que veamos a Jeff Hardy ante las cámaras en 11 meses.

Don't miss 'The Charismatic Enigma' @JEFFHARDYBRAND on an all-new #WWEBackstage this Tuesday, at 11e/10c, on @FS1. pic.twitter.com/qP14KUo8Q9

— WWE on FOX (@WWEonFOX) March 2, 2020