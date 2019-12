WWE no siempre ha tenido la misma Política de Bienestar para con sus Superestrellas. Pero desde hace años son bastante estrictos en lo que respeta a las sustancias que los luchadores pueden o no tomar. Unos días atrás conocimos la suspensión tanto de Robert Roode como de Primo Colón. Aunque en el caso del segundo, como él mismo aclaró, todo se debió a su negativa a realizar una prueba más que al haber dado positivo. El primero no se ha pronunciado. Sí, lo ha hecho su compañero de dupla, en cambio.

► Ryback acusa a Triple H de tomar esteroides

Otra persona que no ha dudado en hablar de esta cuestión en diferentes ocasiones es Ryback. Tampoco en lanzar duras acusaciones, como hizo no hace mucho cuando afirmó que WWE da drogas a sus luchadores. O hace ahora, centrando su atención en Triple H.

El ahora independiente tiene a su disposición su podcast (Conversations With The Big Guy) para comentar lo que le venga en gana. En su episodio más reciente comentó lo siguiente acerca del Jefe de Operaciones y el uso de esteroides durante su carrera:

«No hay manera de que Hunter (Triple H) pase las pruebas. Y si lo hace solo sería un truco. Toda la carrera de Hunter ha sido a base de esteroides. Para mí eso es lamentable, porque crecí viéndolo luchar. Sin los esteroides él no existiría en la lucha libre profesional. Pero mientras crecía lo tenía como uno de mis favoritos, lo amaba. Es lo que es. Allí (en WWE) no tienen la misma vara de medir para todos. Me encanta que tengan una Política de Bienestar, me gustaría que tuvieran la misma política en toda la industria».

Ryback acusa a Triple H también de no tener que pasar por las pruebas de drogas como todas las Superestrellas.