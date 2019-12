El motivo porque el Curb Stomp dejó de utilizarse en 2015

La nueva alianza entre Seth Rollins y AOP está empezando a rendir frutos, puesto que el lunes pasado lograron dominar a Rey Mysterio, a la vez que posicionó al «Arquitecto» como el siguiente retador a su título. Si hace una semana, la víctima fue Kevin Owens quien sufrió en carne propia la nueva actitud de Rollins, y posteriormente rematado con un Curb Stomp, que eventualmente lo hizo abandonar la arena en una ambulancia.

¿Qué podemos esperar de la nueva etapa de Seth Rollins como rudo?

► El motivo por el que Rollins dejó de utilizar el Curb Stomp

A propósito del Curb Stomp, o actualmente llamado The Stomp, el ex Campeón Universal WWE habló con FOX sobre este movimiento, revelando que él no fue quien inventó el movimiento, sino que lo copió de la leyenda japonesa, Naomichi Marufuji.

«Utilicé The Stomp desde el principio, especialmente en mi carrera individual cuando me separé de The Shield en la WWE. Me llevó hasta el evento principal en WrestleMania donde pude, ya sabes, logré vencer a Brock Lesnar y Roman Reigns la misma noche, cuando cobré mi contrato de Money In The Bank.»

Rollins también reveló la razón exacta por la cual Vince McMahon le pidió que dejara de usarlo en el 2015. Explicó que Tyson Kidd le dijo que comenzara a usarlo como su maniobra final, pero el día después de WrestleMania 31, donde Rollins ganó el título al vencer a Roman Reigns y Brock Lesnar, se le pidió que no lo usara más.

El ex campeón reveló que Vince lo vio demasiado cruel para su campeón. Debido a ello, Rollins luego comenzó a usar el Pedigree como su movimiento final, y luego de ello, el Ripcord Knee, antes de lograr convencer al mandamás de que lo dejara usar el Stomp nuevamente, situación que se dio a inicios del 2018.

«Al día siguiente fui a The Today Show y Vince McMahon vio el resumen y pensó que el movimiento en realidad parecía demasiado cruel para su campeón, para el tipo que representa a la WWE.

«Entonces me pidió que cambiara el movimiento. Yo no estaba interesado en cambiar el movimiento, a mí me encantó, pensé que era genial, súper seguro. Fue asombroso. Pero se le ocurrió que quería que yo hiciera algo diferente. Así que tuve que alejarme de él por un tiempo. Y luego, cuando llegó el momento adecuado, encontré mi oportunidad y pude convencerlo de que me permitiera traerlo de vuelta. Y espero que haya vuelto para siempre, porque me ha funcionado muy bien.»