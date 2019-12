El 20 de enero de 2020 zarpará el barco donde se celebrará la nueva edición del Chris Jericho’s Rock ‘N’ Wrestling Rager at Sea, que finalizará cuatro días después. Lucha libre y música para este gran evento que hará las delicias de todos los que han podido conseguir un boleto para embarcarse. Estarán luchadores de AEW como Cody o Kenny Omega, bandas como Fozzy, así como también periodistas como Dave Meltzer. Sin olvidar a las leyendas como Scott Hall o Jake «The Snake» Roberts. ¿Quién querría perdérselo?

Nadie, pero Kevin Nash tendrá que hacerlo. El miembro del Salón de la Fama de WWE, que lo será por dos veces cuando el año que viene sea inducido de nuevo a través de la nWo, iba a ser uno de los gladiadores legendarios que estarán en el barco. Sin embargo, para lamento de todos, eso no va a ser así. Él mismo explicó en Twitter por qué tuvo que cancelar su participación.

Would like to express my apologies for having to cancel my attendance on the @IAmJericho cruise. I've been cast in a film and my shooting schedule is in conflict with the event. I'll be on the next one. Party hard enough and I'm sure you'll forget who was and wasn't on the ship

