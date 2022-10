Rush luchará por el Campeonato del Atlántico AEW en Rampage

Con Andrade desaparecido de la programación de AEW desde su incidente con Sammy Guevara, el único representante de La Facción Ingobernable que continúa al pie del cañón es Rush.

La semana pasada, «el Toro Blanco» quedó programado para un duelo contra Preston «Vance» en el episodio de hoy de Rampage, pero este duelo finalmente no tendrá lugar. Ahora, a cambio, «el Toro Blanco» ve una mejora en su papel, porque enfrentará a Vance y también a Orange Cassidy bajo una Triple Amenaza. Y el Campeonato del Atlántico AEW, sobre la mesa.

Cambio cuya narrativa se expone en un vídeo publicado por AEW. Rush, Vance y Cassidy se encuentran en el bar del Daily’s Place de Jacksonville (Florida), donde acuerdan verse las caras contando con la aprobación de Tony Khan.

Moments ago @alexmarvez interviewed @Pres10Vance at the home of #AEW @dailysplace (in the bar) 24 hours before his bout vs @rushtoroblanco!

It was an eventful interview, check out the video:



Friday Night #AEWRampage

10pm ET/9pm CT

TOMORROW NIGHT

Live in @CityofJax on @TNTdrama! pic.twitter.com/5QLml9DlCT