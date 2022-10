Resultados IMPACT! Wrestling (20 de octubre 2022) | The Kingdom vs. Heath y Rhino

Self High Five

Si queremos agarrarnos a que AEW e Impact guardan un acuerdo de colaboración, podría no verse tan chocante que Matt Taven y Mike Bennett, junto a Maria Kanellis, hicieran su debut la semana pasada sobre la casa Élite antes de la emisión de sus últimas grabaciones con la otrora TNA.

Pero de cualquier forma, luce un tanto fuera de lugar y hace flaco favor al «kayfabe» (Taven y Bennett aparecieron en AEW sin las correas de duplas de Impact) tal desajuste temporal, cuando me pregunto si de verdad tenía tanta prisa Tony Khan por sumar tres nombres más a su vasta colección; aunque de momento no se ha confirmado la firma de estos.

Honor No More fue la gran protagonista del entretenido episodio de anoche, como detallaré más adelante, al igual que Mia Yim, quien también tuvo su última implicación. Pero la maquinaria de Impact no está para lamentos, y ya se encamina hacia nuevo especial, Over Drive, a celebrarse el 18 de noviembre desde el Old Forester’s Paristown Hall de Louisville (Kentucky).

► Resultados Impact Wrestling – Honor, no more

[Dirty Dango derrotó a Johnny Swinger (con Zicky Dice) en Before The Impact]

1 – Bully Ray y Tommy Dreamer derrotaron al Bullet Club (Chris Bey y Juice Robinson)

Antes de la lucha, alguien atacó a Ace Austin en el estacionamiento de la Washington Avenue Army de Albany (New York), escenario de la velada. Como consecuencia, Robinson suplió a «The Ace of Spades». Intuyo que Ray fue el causante y que finalmente mostrará sus colores rudos. Me temo, lo dije la semana pasada, que el impulso a Ray y Dreamer vaya para largo.

Ray aseguró a Dreamer que no tuvo nada que ver en el ataque a Austin. Moose apareció para sembrar discordia, pero «The Innovator of Violence» ignoró sus pretensiones.