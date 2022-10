Hace un par de meses se confirmó la disolución de Shelton Benjamin y Cedric Alexander como equipo, tras permanecer como tal por un par de años, aún luego de la ruptura de The Hurt Business, aunque no eran lo mismo sin MVP al mando. Desde entonces, el veterano ha estado trabajando regularmente en Main Event, y poco se lo ha visto en los programas principales, donde ha tenido muy pocas oportunidades, a pesar de su talento.

Desde que regresó a la WWE en el 2008, R-Truth ha desempeñado un papel cómico, y a menudo competía por el Campeonato 24/7, siendo el luchador que más veces lo ha obtenido. Recientemente fue emparejado con Shelton Benjamin, haciendo equipo en Main Event, luchando como tal la semana pasada.

Esta semana en Main Event, Shelton Benjamin participó en un segmento con R-Truth. Durante el segmento, el ex Campeón Intercontinental dijo que ya se había divertido, citando los consejos que varios veteranos le habían dado respecto a que se tomara las cosas en serio, considerando que es posible que nunca tenga otra gran oportunidad. Durante el segmento, Benjamin enumeró algunos de los títulos que ha tenido y antes de irse dijo: «Solía ​​ser el Gold Standard Shelton Benjamin, pero ahora solo soy Shelton».

This is an absolute MUST WATCH from Shelton on Main Event.

His raw honesty is heartbreaking & motivational at the same time.

For 20 years, I’ve believed Shelton is capable of literally anything in a ring.

He still is. Can’t wait to watch him prove it. @Sheltyb803 @RonKillings pic.twitter.com/PiPDvERYEg

— Ryan Pappolla (@BodieIsRyan) October 20, 2022