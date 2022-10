AEW Rampage se presenta este miércoles en el Daily’s Place, en Jacksonville, Florida, local con capacidad para 5,500 fans.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Claudio Castagnoli y Jon Moxley vencieron a The Butcher y The Blade (***) Nyla Rose vencio a Anna Jay (**) Ethan Page venció a Isiah Kassidy (* 1/2) Shawn Spears y FTR vencieron a The Embassy (***)

► Este viernes en AEW Rampage

The Acclaimed están en los cuernos de la lona. Junto a Billy Gunn han logrado crear uno de los actos más populares en AEW, y no piensan dejar que «Smart» Mark Sterling se lo robe. Es por ello que Max Caster y Anthony Bowens accedieron a darles a los Varsity Athletes (Tony Nese y Josh Woods), protegidos de Sterling, una oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas AEW, en una lucha en la que también estarán en juego los derechos de la frase insignia de The Acclaimed: Scissor me, Daddy Ass.

Sin Andrade cerca, Rush sigue en guerra contra la Dark Order. Esta vez será él quien enfrente a 10, aunque no será lucha de apuestas, sólo un mano a mano.

Por su parte, Hook defenderá el Campeonato FTW ante el líder de los Trustbusters, Ari Daivari.

Además, Willow Nightingale tendrá como rival a la rudísima ruda Penelope Ford.