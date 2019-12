Royal Rumble 2020 tiene ya primera lucha confirmada

Friday Night SmackDown despidió 2019 con un gran combate de atracción principal. Tras una breve rivalidad Bray Wyatt–The Miz y la entrada en escena de King Corbin, se programó para el episodio de la pasada noche una Triple Amenaza entre estos dos gladiadores y Daniel Bryan para determinar al retador del Campeón Universal en Royal Rumble 2020. PPV en el que WWE deberá echar el resto y poner el listón muy alto para los 11 meses restantes del próximo año. Y finalmente, el resultado se ciñó a lo previsto.

Con la también intuible intervención de Roman Reigns, que hizo que Corbin quedara fuera de la contienda, esta acabó reducida a un mano a mano Bryan vs. Miz, donde «The American Dragon» logró aplicar en su última secuencia su Lebell Lock, haciendo rendir a «The A-Lister». Victoria seguida de la música de la Firefly Fun House y un Wyatt dudoso de que su rival vaya a hacer lo necesario para llevarse el triunfo. Y la respuesta del respetable, por supuesto, fueron los cánticos de «Yes!»

#TheFiend @WWEBrayWyatt will defend his #UniversalTitle against the refreshed and refocused @WWEDanielBryan at #RoyalRumble 2020.https://t.co/OJQeSJWYKZ

— WWE (@WWE) December 28, 2019