Roman Reigns no ha acabado su rivalidad con King Corbin. Anoche volvieron a tener un encontronazo cuando el rudo buscaba una oportunidad por el Campeonato WWE en Royal Rumble 2020. El sabueso de la justicia entró en escena para impedírselo, lo cual consiguió, pues será Daniel Bryan quien enfrente a The Fiend en el PPV. No esperamos un combate Reigns en contra de Corbin en dicho evento, pero todavía queda casi un mes por delante por lo que su historia podría continuar varias semanas más. E incluso llegar a la campal varonil del mismo.

Tampoco creemos que pueda darse una trama entre el propio samoano y Dolph Ziggler, un luchador que también intervino en el encuentro estelar de la marca azul de anoche. No obstante, ambos van a enfrentarse en el New Year’s Eve with Steve Harvey: Live from Times Square la noche del 31 de diciembre. FOX emitirá un especial de año nuevo que contará con un combate entre las dos Superestrellas.

► Roman Reigns vs Dolph Ziggler, el 31 de diciembre

«¡Este martes, en el especial de año nuevo de FOX, Roman Reigns y Dolph Ziggler se enfrentarán en un mano a mano!».

Este especial no será emitido por ninguna plataforma más allá de la cadena, pero tratándose de una lucha del Imperio McMahon cabría esperarse que pueda verse por alguna red social de la empresa de lucha libre. Pero esto no se ha confirmado todavía.

Además de los rivales, también estarán la ex luchadora María Menounos o la posible futura Superestrellas, ex estrella de la NFL, Rob Gronkowski.

También grandes nombres de la música como The Chainsmockers,The Backstreet Boys y los Village People.

Roman Reigns vs Dolph Ziggler se dio el pasado 6 de diciembre en televisión en un mano a mano que fue ganado por el sabueso de la justicia.