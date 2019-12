Johnny Curtis, nombre que utilizaba en el pasado Fandango, fue el vencedor de la cuarta temporada de NXT cuando la marca amarilla era un concurso. Pero eso no le supuso nada demasiado bueno en WWE, pues su etapa posterior a ese triunfo no fue nada exitosa para él. Todo cambió cuando reapareció como un bailarín, acompañado de Summer Rae. Entonces fue impulsado de inmediado, después de haber causado un gran impacto, haciendo que los fans no pararan de reproducir su tema de entrada, hasta verse las caras con Chris Jericho en WrestleMania 29.

Dango comenzó a trabajar en el Imperio McMahon en 2007, en el antiguo territorio de desarrollo FCW. Poco a poco fue subiendo escalones hasta convertirse en el luchador que conocemos ahora. Antes de todo esto, había trabajado como independiente durante años, pasando por empresas como la NWA o TNA. En esta última queremos detenernos ahora, aunque participó en tres eventos compartidos entre ambas compañías. Nos detenemos porque recientemente el bailarín echó la vista atrás publicando esta foto de un evento que realizó en 2004:

► Cuando Fandango estaba en TNA

Contando los tres shows mencionados, Fandango luchó en cuatro de la empresa ahora conocida como Impact Wrestling.

12 de noviembre de 2003: El trío 3 Live Kru, formado por BG James ( Road Dogg ), Konnan y Ron Killings ( R-Truth ) venció a Jared Steele, Johnny Curtis y Nate Webb.

), y Ron Killings ( ) venció a Jared Steele, Johnny Curtis y Nate Webb. 31 de marzo de 2004: Fandango volvió a unir fuerzas con Webb, así como también a The Mayor, pero perdieron de nuevo, esta vez ante el Team NWA (Elix Skipper, Jerry Lynn y Sonjay Dutt ).

y ). 5 de mayo de 2004: The Naturals (Andy Douglas y Chase Stevens) vencieron al bailarín y a Webb.

21 de julio de 2004: Dango perdió en TNA Xplosion ante Alex Shelley.

Cabe mencionarse que el luchador publicó otra foto, con lo que además de recordar cuando Fandango estaba en TNA, recordamos cuando estaba en el antiguo territorio de desarrollo mencionado con tres compañeros con los que sigue compartiendo WWE.