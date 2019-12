Sasha Banks y Bayley comenzaron y están acabando juntas el 2019, pero han tenido un año muy diferente. Empezando porque las dos no se tomaron de la misma forma perder el Campeonato Femenil de Parejas WWE. Mientras que la ahora Campeona SmackDown continuó trabajando, su mejor amiga se pasó unos meses ausente. Una vez que volvió retomaron su alianza, pero una se coronó reina de la marca azul y otra solo apece como su acompañante. Aunque anoche las dos ganaron su combate de duplas gracias a «The Boss».

► Bayley bate un nuevo récord

No podemos contar mucho de Banks de estos últimos doce meses, en los que ha destacado sobre todo por toda la polémica alrededor de su ausencia. Pero sí de la monarca, que continúa con su reinado. Como recordamos recientemente, las dos amigas perdieron su récord como reinas de la división de parejas en favor de The IIconics, que sostuvieron el campeonato durante más tiempo que ellas, de hecho, ha pesar de que no lo tienen en su poder siguen sosteniendo dicho récord. En cambio, Bayley acaba de conseguir otro.

Con 217 días de reinado, la actual Campeona SmackDown encabeza ahora la lista de más días combinados con el título en sus manos. De esta forma supera a Becky Lynch, que tenía el récord con 216 días. Esto a pesar de que Bayley está en su segundo reinado, mientras que la irlandesa tuvo tres veces el campeonato de la marca azul, empezando porque fue la primera dueña.

En cuanto al reinado único más longevo, la número uno es Charlotte Flair, con 147 días. Bayley está la segunda en este listado, con 140. La 10 veces campeona es también la que más veces ha tenido este campeonato, con 5.