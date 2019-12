► 10 récords que se rompieron en WWE en este 2019

2019 ha sido un gran año para ser fan de la lucha libre. Si hablamos de las principales empresas, no podemos evitar mencionar la explosión de NXT, que ahora tiene un programa de dos horas emitido en una cadena importante como USA Network, que además suele mostrar lo mejor de la lucha semanal de WWE; ni tampoco AEW, que ha nacido para quedarse y que compite directamente con la marca amarilla. Ambos productos han superado por mucho a lo que han ofrecido en Raw o SmackDown, donde la calidad ha caído de forma notable.

Pero ahora no hablamos de buenos ni de malos momentos, sino de puros datos.

Asuka hizo historia en 2018 en el primer Royal Rumble femenil de todos los tiempos siendo la ganadora, pero Sasha Banks también, pues puso la marca más tiempo en el encordado con 54 minutos. Una marca que fue superada por Natalya en este 2019. La canadiense estuvo en el combate, aunque no fue capaz de conseguir la victoria, durante 56 minutos.

WWE celebró un torneo para coronar a la primera Campeona NXT UK, que fue ganado por Rhea Ripley, actual Campeona NXT. Tuvo un buen reinado de 139 días, que fue finalizado por Toni Storm en NXT UK TakeOver: Blackpool.

Storm no sólo la superó sino que marcó un récord, con 231 días, que se mantiene vigente en este momento.

No es tanto que Brock Lesnar ganara el Campeonato WWE, que todavía sostiene, sino dónde lo ganó: en SmackDown. Hasta ahora solo otras tres personas lo consiguieron en un programa de la marca azul, pero él es el único que lo ha hecho en dos ocasiones.

Superstars who won the @WWE Championship on #SmackDown:

– @VinceMcMahon, 1999

– @BrockLesnar, 2003

– @AJStylesOrg, 2017

– @WWEDanielBryan, 2018

– @BrockLesnar, 2019@HeymanHustle's client is now the only Superstar to win the #WWEChampionship TWICE on SmackDown.

— WWE Stats & Info (@WWEStats) October 5, 2019