En estos años que llevan trabajando juntos como trío, en los que se han convertido en mejores amigos, los miembros del New Day han vivido todo tipo de historias, a las cuales tenemos acceso ahora gracias a su podcast. En el programa que tienen en WWE desde hace poco se sientan para charlar tanto de temas actuales como de pasado o del futuro, buscando siempre entretener a la fanaticada. En SÚPER LUCHAS hemos recogido algunas de sus conversaciones más interesantes, sobre todo acerca de su carrera conjunta en la empresa de lucha libre.

Pero dicho show no es la única plataforma, pues en redes sociales en ocasiones comparten algunos momentos de sus vidas más allá de los encordados. Esto es lo que ha hecho recientemente Xavier Woods, que ha mostrado a todos sus seguidores cómo Kofi Kingston se convierte en Super Saiyajin. Para su lamento, no puede hacerlo de verdad, de esa forma, no hubiera perdido el Campeonato WWE.

► Kofi Kingston se convierte en Super Saiyajin

Aunque no ha todo el mundo le parece que esté alcanzando una transformación legendaria de la raza Saiyajin…

Sounds like Marv getting electrocuted in Home Alone 2 — Matt Camp (@TheMattCamp) December 27, 2019

«Suena como Marv siendo electrocutado en Home Alone 2 (Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York o Solo en casa 2: Perdido en Nueva York)».

Kingston tampoco debe lamentarse mucho, pues aún sin poder alcanzar el nivel de fuerza de Goku se ha convertido en una gran Superestrella. Es más, podemos decir que este 2019 ha sido el mejor año de su carrera. Parecía que haber perdido el Campeonato WWE era el fin de sus éxitos por un tiempo pero resulta que ahora es el Campeón de Parejas SmackDown. No esperamos que 2020 vuelva a triunfar como lo ha hecho este año, pero tampoco que vaya a dejar de conseguir grandes triunfos, como ha hecho durante toda su vida.