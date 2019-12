Ahora mismo, Roman Reigns es el perdedor de su rivalidad con King Corbin. El rudo fue el que venció en su combate en TLC 2019, sin importar lo ocurrido anoche en SmackDown, donde el samoano tomó parte en que su oponente perdiera la oportunidad de convertirse en retador al Campeonato Universal. Por eso sabemos que su historia va a continuar. Desde un primer momento está claro que solo es una trama de transición para ambos, sobre todo para el sabueso de la justicia, quien debería volver a la cima en este camino a WrestleMania 36.

Pero antes de empezar a preparar el magno evento, estos dos luchadores van a continuar enfrentándose. Y más allá de lo que ocurra la semana que viene, o la siguiente, incluso en Royal Rumble 2020, tenemos que hablar de un futuro evento no televisado que se celebrará el 7 de febrero en el SAP Center de San José. Porque en el mismo ambos disputarán un interesante combate descrito de esta forma:

► Reigns vs Corbin con extraña estipulación

«¡WWE Friday Night Smackdown llegará a San José! ¡Con un evento estelar por partida doble! Es tu oportunidad para ver a Daniel Bryan enfrentar al Campeón Universal, The Fiend, a Roman Reigns contra King Corbin en un combate en el que el perdedor tendrá que comer comida para perros! ¡También estarán en acción los Campeones de Parejas SmackDown, The New Day, la Campeona SmackDown, Bayley, el Campeón Intercontinental, Shinsuke Nakamura, Braun Strowman y más! El cartel está sujeto a cambios».

¿Cuál de los dos tendrá que engullir comida para perros? Lo sabremos dentro de menos de dos meses.

Cabe mencionarse que los campeones podrían no ser los mismos, igual que los enfrentamientos, pues, como apunta el website de la arena, como siempre se añade a todos los anuncios de futuros eventos no televisados, el cartel podría cambiar dependiendo de lo que ocurra en las próximas semanas. Por otro lado, el Reigns vs Corbin, con esa estipulación, bien podría darse en televisión.