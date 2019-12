Vince McMahon está detrás del impulso a otro luchador de WWE RAW

La pugna entre Paul Heyman y Vince McMahon por el manejo de talentos en WWE RAW es el pan de cada semana en el programa de los lunes. Venimos reportando durante las últimas semanas los intentos del otrora padrino de ECW por poner sobre las pantallas a nuevas caras fuera de los cánones impuestos por el «Chairman», caso de Andrade,

Humberto Carrillo, Aleister Black o Buddy Murphy. Pero el nombre que ahora traemos a colación supone una apuesta personal del mismísimo mandamás, al igual que sucede con el triángulo Rusev-Lana-Bobby Lashley.

► Erick Rowan, un «Vince McMahon Guy»

Dave Meltzer escribe en el más reciente boletín del Wrestling Observer que Mr. McMahon «está muy detrás» del impulso a Erick Rowan. Un reporte que casa con el publicado por Paul Davis de WrestlingNews.Co hace un par de semanas.

Me dijeron que los segmentos de Erick Rowan con el misterio de qué está en la jaula cosechan buenos números, así que ese es el motivo de que los programen cada semana. Se dice que Vince McMahon es fan de lo que están haciendo ahora mismo con Rowan.

Y de nuevo WWE apuesta por el miembro menos talentoso de una dupla. Tras la separación de The Bludgeon Brothers, por una importante lesión de Rowan, la compañía dejó en la inopia a Luke Harper, sólo hasta el regreso de su compañero de armas a la programación el pasado verano, de cara a una rivalidad con Roman Reigns. Historia donde Rowan se reveló como el misterioso atacante de «The Big Dog», para ser en última instancia vencido por este y Daniel Bryan en Hell in a Cell 2019, junto a Harper.

Pero según las informaciones que nos ocupan, tal derrota parece que no enterró al ex-Wyatt Family, ya que suma un total de siete victorias rápidas desde comienzos de noviembre. Eso sí, exclusivamente ante talentos de mejora, con la excepción de No Way Jose. Y teniendo de enganche narrativo una misteriosa jaula de la que queda por saber su contenido.

Aunque tanta demora diría que ya ha restado expectación, considerando también que, en última instancia, seguramente WWE tenga preparada una sorpresa insustancial.