Roxanne Pérez: «Taylor Swift revolucionaría WWE»

Sin que ella haya aparecido nunca en la compañía luchística o haya mostrado si quiera interés en ello, de un tiempo a esta parte se ha estado relacionando mucho a la cantante Taylor Swift con la WWE. Desde Mick Foley imaginándola como miembro de The Bloodline hasta Baron Corbin comparándola con Roman Reigns, pasando por Cody Rhodes revelando su canción favorita, Darby Allin diciendo que WWE es como ella y AEW como Slayer o Ricochet ideando una pelea con Kim Kardashian involucrada.

Y ahora la menciona Roxanne Pérez durante una reciente entrevista en el pódcast The Takedown. Así responde «The Prodigy» cuando le preguntan por qué celebridad le gustaría que se aventurase en a las doce cuerdas:

“Pues honestamente, no sé si alguna vez lo diría alguien, pero soy muy fan de Taylor Swift. Así que… ¿te imaginas verla en un ring de WWE? Creo que sería algo… totalmente revolucionario y un poco loco .”

En la misma charla, Roxanne habla de su próxima participación en la lucha de escaleras por el maletín en Money in the Bank 2025 cuando le preguntan sobre el momento en que sintió que «lo había logrado» en la WWE:

“Siento que he tenido muchos momentos así, y parece que nunca dejan de suceder. Especialmente porque crecí soñando con formar parte de WWE desde que tenía ocho o nueve años.

Era lo único que quería hacer. Así que poder ganar el Campeonato Femenil NXT, estar en el Royal Rumble, y ahora compartir el ring con Natalya y Becky Lynch —y ganarme mi lugar frente a esas dos personas que abrieron el camino para mí—, es increíble.

Además, entrar a Money in the Bank, que ha sido uno de mis eventos favoritos desde que era niña… es una sensación realmente increíble. No puedo esperar a subir esa escalera y agarrar ese maletín.”