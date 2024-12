En 2024, la antigua disputa entre Taylor Swift y Kim Kardashian parece ser más un tema para los fans y los medios que un conflicto activo entre ellas. Ambas se han centrado en sus carreras y proyectos personales después de haber protagonizado algunas situaciones desde 2016, algunas relacionadas con Kanye West, entonces esposo de Kim, como la canción ‘Famous’ y el hashtag #TaylorSwiftIsOverParty. Pero, ¿y si aquello las llevara a un combate ahora que tan de moda está que las celebridades se enfrenten en el ring?

► La idea de Ricochet

No parece posible pero recientemente -hablando en Brady on The Hot Tag– le preguntaron a Ricochet quién de las dos ganaría:

«Siento que Taylor es como la babyface underdog. Siento que la van a golpear mucho. Siento que Kim será quien haga la mayor parte del trabajo durante todo el combate. Pero, por alguna razón, siento que Taylor al final se las arreglaría para ganar. Siento que va a ‘Swiftear’ rápidamente. Siento que lo sacaría adelante al final. Siento que siempre ha superado adversidad tras adversidad, y siento que ese es su estilo».

¿Estás de acuerdo con el ex-WWE y actual luchador de AEW?

«The One and Only» está en estos momentos participando en el torneo Continental Classic de la casa Élite. El pasado viernes en Rampage consiguió su primera victoria y sus primeros tres puntos derrotando a Komander, quien entró como sustituto del lesionado Juice Robinson. En la primera jornada, Ricochet perdió con Claudio Castagnoli. No es el mejor posicionado de la Gold League pero tampoco el peor y aún puede salir victorioso de la competencia. A ver qué ocurre en las siguientes semanas.

