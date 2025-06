Alcalde de Londres: «Triple H, queremos WrestleMania»

En enero, un portavoz de Sadiq Khan, el actual alcalde de Londres, comentaba: “Londres tiene un gran historial en albergar los eventos deportivos internacionales más importantes del mundo. El alcalde sigue decidido a traer aún más deportes internacionales a Londres, incluyendo el primer WrestleMania internacional organizado por el Reino Unido, y continúa discutiendo oportunidades futuras. El alcalde quiere consolidar la reputación de Londres como la indiscutible capital deportiva del mundo, mientras trabajamos juntos para construir una mejor ciudad para todos”.

► WrestleMania en Londres

En junio, el político sigue sin rendirse con la posibilidad de que WWE lleve WrestleMania a la capital de Inglaterra:

«Me encantaría que WrestleMania viniera a Londres. Triple H, si estás viendo esto, queremos que WrestleMania venga a Londres. Si WrestleMania viniera a Londres, mi mensaje para el equipo es que no solo tendríamos un gran fin de semana, tendríamos un festival, ya sabes, con leyendas de WrestleMania viniendo a Londres, estrellas actuales, pero también futuras estrellas. Además, abriría un mercado completamente nuevo para ellos. Creo que aún no se ha alcanzado el potencial de WrestleMania. Somos la capital deportiva —en mi opinión— del mundo. Y si WrestleMania quiere expandirse, el lugar obvio al que debe venir es Londres«, dijo Khan en el panel Opening Remarks – Welcome to SXSW London.

Según lo que se sabe, los británicos podrían tener que esperar al menos hasta 2028 para WrestleMania en el Reino Unido, con el estadio de Wembley como el destino más probable y obvio. Wembley fue usado por última vez por WWE para albergar SummerSlam en 1993, aunque los rivales de All Elite Wrestling lo utilizaron en 2023 y 2024 para sus importantes shows All In, antes de mudarse a Texas este año.

