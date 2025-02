¿Roman Reigns es como Taylor Swift?

¿En qué pueden parecerse la Superestrella de la WWE Roman Reigns y la estrella de la música Taylor Swift?

En su reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight, Bishop Dyer (Baron Corbin) comenta que el «OTC» es como «T-Swizzle».

Además de haber sido compañero de Roman, como amigo de Travis Kelce, esposo de la cantante, y fan de los Kansas City Chiefs, también tiene cercanía con Taylor.

► Una comparación curiosa

«Roman Reigns es lo más grande en la lucha libre. Cody está subiendo, pero Roman está en un pedestal propio. Roman no tiene ego. Roman no trata mal a la gente. Roman no se comporta de manera diferente… bueno, sí se comporta diferente, pero no se pone por encima de los demás. Si Carmelo Hayes va y le pide consejo a Roman, Roman estará más que feliz de ayudarlo. Carmelo ha estado en el elenco principal por un breve tiempo. Roman es increíble, una buena persona, un buen ser humano y un buen hombre de familia. Es humilde y es el tipo.

Lo mismo con Taylor. Que ella se acerque y me dé un abrazo a mí, un completo extraño… ella no sabe que estoy ahí con Travis, a menos que Travis haya dicho algo. ¿Cuántas personas conoces que sean así de acogedoras con cualquiera y con todos? Claro, estaba en su palco, no haría eso en medio del público en vivo porque la aplastarían, pero eso dice mucho del tipo de persona que es.

Lo mismo con Travis. Que él me invite y me haga parte de ese ambiente habla mucho de la clase de persona que es».

¿Qué opinas de las palabras de Dyer?