Mick Foley: «¡Taylor Swift a The Bloodline!»

El miembro del Salón de la Fama de la WWE Mick Foley cuenta una larga historia sobre la estrella de la música Taylor Swift en Facebook. Hace unos cuantos meses, «The Hardcore Leyend» había declarado su gusto por ella.

«UN IMPROBABLE SWIFTIE

¡Hey, bienvenidos a nada menos que Taylor Swift a #TheBloodline! Me reí tanto cuando vi este meme y espero que ustedes también lo disfruten. Pero voy a usar esta divertida imagen como una forma de explicar por qué soy un #Swiftie, a pesar de no ser lo que podrían considerar un gran fan en el sentido tradicional.

Disfruto la música de Taylor, no me malinterpreten. Mis dos hijos mayores adoran a Taylor Swift, y su música es parte inseparable de la banda sonora de tantas de nuestras vidas, ya sea que nos demos cuenta o no. Creo que es una talentosa compositora y una increíble intérprete. Pero en el lenguaje de la lucha libre, Taylor Swift «me tiene enganchado» por una razón completamente diferente.

En 2007, mi amigo de toda la vida Jeff Jarrett perdió a su esposa, su amor de la secundaria, Jill, debido al cáncer. Jeff y yo nos conocimos en 1988 en la promoción CWA de su padre en Memphis, y casi tenemos la misma edad (Jeff tenía 21 años en ese momento y yo 23). Terminamos trabajando juntos regularmente durante más de 20 años: en CWA, World Class, WWE y TNA. Él es un miembro del Salón de la Fama de la WWE y un buen amigo hasta el día de hoy. Incluso intercambiamos algunos mensajes de texto hoy, ya que quería su aprobación antes de escribir sobre algo tan personal como la muerte de Jill.

Entonces, ¿cómo está involucrada Taylor Swift en todo esto? Bueno, mis pensamientos sobre Jeff Jarrett y Taylor Swift están indeleblemente vinculados, ya que fue en este momento increíblemente difícil en la vida de Jeff, justo después del fallecimiento de su esposa, que escuché a Jeff decir algo que obviamente me ha quedado grabado hasta el día de hoy. Ni siquiera estoy seguro de quién estaba involucrado en la conversación con Jeff que escuché. Creo que fue Jeremy Borash… Parafraseando, las palabras fueron algo así como «Taylor llevó a las chicas a pasear» y lo importante que fue ese tiempo con ella para ellas. Me quedé literalmente atónito al descubrir que la Taylor a la que se refería era Taylor Swift, que en 2007 ya estaba en camino de convertirse en una superestrella global, con su álbum homónimo de 2006, «Taylor Swift», ya con varios meses en la asombrosa cifra de 157 semanas en las listas de #Billboard200.

Tan conmovido como estaba por esta historia, pensé que era un acto de bondad aleatorio realizado una vez. Pero llegué a entender que Taylor, que se había convertido en vecina de Jeff en Hendersonville, Tennessee, era una parte regular de la vida de las chicas mientras crecían. No solo las sacó a pasear ese día; estuvo allí para ellas durante la parte más difícil de sus vidas. Horneó galletas, cantó en su sala de estar, cuidó de ellas mientras Jeff estaba al lado de la cama de su esposa; fue una verdadera amiga y un brillante ejemplo de bondad cuando más se necesitaba.

Como Jeff mismo lo expresó en uno de nuestros mensajes de texto, «Poner a las chicas en uno de sus videos (la hija de Jeff, Jaclyn, interpretó a la joven Taylor en el video de 2010 «Mine») es la historia que la mayoría de la gente conoce. Pasar tiempo de calidad, hornear galletas, hablar, simplemente estar allí, eso es lo especial. En medio de su carrera en pleno auge, habría sido «una razón» para que estuviera demasiado ocupada. Esa joven es especial.»

Realmente lo es. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando leí ese mensaje de Jeff, y estoy agradecido de que me haya permitido compartirlo con todos ustedes. Tal vez esta historia incluso haga que algunos de los detractores por ahí consideren dirigir su odio en otra dirección, o tal vez se deshagan completamente de ese odio… No tengo un CD de Taylor Swift, nunca la he visto actuar en vivo y, sinceramente, incluso dada la omnipresencia de su música en nuestras vidas, quizás no podría daros el nombre de 10 canciones de Taylor Swift si mi vida dependiera de ello. Pero amo a Taylor Swift, y a mi manera, soy un Swiftie de por vida«.

