LA Knight: «Para mí, AJ Styles es cosa del pasado»

¿Qué está pasando con AJ Styles? es una pregunta que muchos integrantes del Universo WWE se están haciendo. Durante el SmackDown del 16 de febrero, «The Phenomenal One» tuvo una fuerte discusión con Karl Anderson, ante el lamento de Luke Gallows y Michin, que bien pudo haber roto The OC. Anteriormente, el veterano había quedado fuera de la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber, lo cual fue un duro golpe, habida cuenta además de que no tiene una rivalidad ahora mismo en el «Camino a WrestleMania 40«.

► LA Knight pasa de AJ Styles

Por otro lado, LA Knight pasa totalmente del fenomenal. Cuando este volvió después de un tiempo fuera lo atacó pero ha dejado eso en el pasado:

«No tengo absolutamente nada que decirle personalmente. Tuvimos nuestro enfrentamiento que nos llevó al 4-Way de Royal Rumble. Mucha gente diría que esa era mi lucha y estaría de acuerdo. La verdad es que debería haber salido campeón allí, pero está bien», dijo durante una aparición en el episodio del 14 de febrero del WWE’s The Bump. «Desde que regresó, AJ ha estado quejándose y lloriqueando. Dice que la gente lo ignora, esto, aquello, lo que sea. Sinceramente, desearía que hubiera conseguido esa victoria la semana pasada, al menos así tendría una cosa menos de qué quejarse. En cuanto a mí, le deseo suerte. Espero que logre grandes cosas. En cuanto a mí, estoy deseando que llegue Elimination Chamber. No estoy mirando hacia atrás en este momento.»

En cambio, LA Knight sí que va a ir a la Cámara de la Eliminación. Es más, también ha iniciado, o eso parece, algo con Drew McIntyre. Mientras, también se habla de si luchará contra Logan Paul por el Campeonato de Estados Unidos en WrestleMania 40. Así que es comprensible que no quiera pensar en AJ Styles en estos momentos. Por otro lado, Knight tomó parte en que Styles quedara fuera del Premium Live Event ante el mismo McIntyre así que puede que él no pase de la situación y busque venganza.