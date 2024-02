Jade Cargill: «WWE no quiere cambiar nada de mí»

Si WWE detuvo su estrategia de contratación en cuanto a firmar a luchadores independientes o de otras empresas importantes para enfocarse en atletas de otros deportes y universitarios fue en parte porque entonces tenían que eliminar su estilo indie para adaptarlos al de la compañía; esto no es un inconveniente cuando la persona no tienen ninguno y han de enseñarle cómo trabaja una Superestrella. Por eso podría pensarse que ahí radica que Jade Cargill esté tardando en iniciarse a tiempo completo en la programación.

► Jade Cargill en el Performance Center

No obstante, la exAEW aclara que no quieren cambiarle nada en su reciente entrevista con nuestra compañera Denise Salcedo mientras habla de su experiencia en el Centro de Rendimiento, donde se está preparando, como todas y todos, para triunfar en WWE; también ha estado entrenando en The Dungeon 2.0 con Natalya y Tyson Kidd.

«Ha sido una experiencia increíble. Tuve que adaptarme a las diferencias en los movimientos, los rincones y las cuerdas, pero no ha sido un cambio drástico. En este momento, estoy enfocada en definir quién soy como luchadora. Afortunadamente, la organización no quiere cambiar nada de mí; creen que si algo funciona, no hay necesidad de modificarlo.

«Me animan a ser la mejor versión de mí misma, así que me permiten ser auténtica en todo lo que hago, ya sea en los promos o en el ring. Los entrenadores son increíbles; están comprometidos con mi éxito y siempre están dispuestos a darme consejos constructivos cuando lo necesito. En resumen, me siento muy respaldada y estoy lista para dar lo mejor de mí en cada oportunidad que se presente.»

También cabe mencionarse que en realidad Jade Cargill no tuvo tanto tiempo como para construirse como luchadora en AEW pues comenzó su carrera, no solo en la promoción sino en general, en 2021. Será interesante descubrir los cambios que vaya a presentar cuando realmente comience a luchar y demás en WWE.