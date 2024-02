Matt Hardy reclamó a Sammy Guevara por romperle la nariz a Jeff Hardy

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, anoche en Rampage, Sammy Guevara logró vencer en una lucha sin descalificación a Jeff Hardy. Sin embargo, en medio del combate, cuando Guevara quiso atacarlo con un shooting star press, terminó golpeando con su rodilla a cara de Jeff y le rompió la nariz.

Jeff pudo terminar la lucha, pero no se sabe nada de su estado de salud, pues podría requerir cirugía para reacomodar su tabique. Lo que sí se sabe es que después de estos hechos, que fueron grabados hace una semana, Matt Hardy, que acompañaba a su hermano Jeff en ringside en el combate, se subió al ring y le hizo un duro reclamo a Guevara.

Jeff and Matt Hardy flip off Sammy Guevara after the botch that knocked out Jeff pic.twitter.com/Wl2TnbFXuJ

— Wrestlelamia.com (@wrestlelamia) February 16, 2024