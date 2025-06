Trick Williams y Seth Rollins en WWE: «Como dos proxenetas»

WWE no va a presentar probablemente nunca más un personaje proxeneta como lo fuera The Godfather. Sin duda aquella era otra época. Por ejemplo, parece seguro que jamás nuevamente una Superestrella aparecerá en el ring para ofrecer prostitutas a otra, como él hizo con (entre otros) The Undertaker.

Embed from Getty Images

► Trick Williams y Seth Rollins

Y además Seth Rollins no tiene absolutamente ninguna relación con ello. Sin embargo, ahí es donde le fue la imaginación a Trick Williams cuando durante una reciente entrevista en el pódcast Battleground le preguntaron por la posibilidad de colaborar con «The Visionary»:

“Ese es un grupo peligroso, sin duda, pero seré honesto: hay demasiado estilo para que Trick Williams y Seth Rollins estén en la misma habitación, al mismo tiempo, en el mismo lugar. Él lleva su cuero y tacones igual que yo llevo mi cuero y tacones. Se va a sentir como si dos proxenetas se enfrentaran. No sé si eso es lo que WWE necesita o quiere. Tal vez deberíamos estar en programas distintos, repartir el estilo por separado.”

Seguramente un día ambos luchadores se encuentre en el cuadrilátero de WWE, en Monday Night Raw, Friday Night SmackDown y eventos premium. Y no cabe duda de que será interesante cuando eso suceda. Pero no de momento. Rollins estará buscando el maletín de Money in the Bank en el show del mismo nombre este sábado y Williams expondrá el Campeonato Mundial TNA contra Elijah en el PPV Against All Odds.