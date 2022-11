Ronda Rousey sugiere a Emma que mejor se dedique al baile

En la reciente edición de WWE SmackDown, Emma hizo un sorpresivo regreso a la compañía, y fue quien respondió al reto abierto de Ronda Rousey por el Campeonato Femenil SmackDown, aunque lastimosamente el resultado no le fue favorable. Sin embargo, la australiana se mostró contenta por su desempeño, y por el hecho de haber retornado a WWE tras estar cinco años fuera.

Como se vio durante la transmisión de SmackDown del viernes, la cámara enfocó a Ronda Rousey bailando mientras Emma hacía su entrada; básicamente se trataba de una especie de burla de la Campeona SmackDown hacia quien sería su rival sorpresa. La australiana tomó nota de lo sucedido y lo comentó en su cuenta de Twitter, señalando que Ronda debe ser una gran admiradora suya para bailar su tema de entrada.

La Campeona SmackDown vio la publicación de Emma y le respondió sugiriéndole que debería dejar la WWE e ir al programa Dancing with the Stars.

Well then maybe you’d have better luck at @officialdwts than @wwe 🤷🏼‍♀️ #hugefan https://t.co/rTpBfRjfSm

