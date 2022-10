Emma reacciona a su regreso a la WWE

En el reciente Friday Night SmackDown, Emma regresó de vuelta a la compañía tras estar cinco años fuera, y fue la que respondió al reto abierto de Ronda Rousey por el Campeonato Femenil SmackDown, aunque lastimosamente el resultado no le fue favorable, pero su desempeño fue bueno y se espera que esta nueva adición fortalezca a la división femenil de la compañía.

Ya en frío, Emma recurrió a sus redes sociales y se refirió a su regreso a la WWE, luego de una etapa en ROH e Impact en los últimos años. La australiana se mostró muy contenta por tener una nueva oportunidad en la empresa más importante de lucha libre.

5 years ago today I was heartbroken feeling like my dream had come to an end. Today my heart is so full! ❤️

I’m overwhelmed by the amount of support I have. You guys are the best. Now… I’ve got some unfinished business to take care of! 😎 @WWE pic.twitter.com/PspxTxEhLF

— Tenille Dashwood (@TenilleDashwood) October 29, 2022