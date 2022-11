Matt Riddle explica cómo consiguió el equipo de lucha de Ezekiel

Lo que más causó sensación entre los fanáticos del pasado Raw, no fue la brutal pelea entre Bobby Lashley y Brock Lesnar, ni el regreso a la empresa de Alexa Bliss y Asuka y su posterior coronaciòn como Campeonas de Parejas WWE. No, nada de eso. Fue el que Matt Riddle saliera «disfrazado» del hasta hace poco ya olvidado Ezekiel, hermano de Elias, y quien desapareció misteriosamente de la empresa hace unos meses.

Disfrazado es un decir, pues en realidad, Riddle utilizó la indumentaria luchística original de Ezekiel. Lo del «disfraz» se da por haber seleccionado su personaje para representarlo en la lucha que tuvo ante Otis, un Trick or Street Fight Match, en donde Otis y Chad Gable también llegaron disfrazados, pero no como luchadores.

¿Y cómo logró Riddle dar con el equipo de lucha de Ezekiel, si ni siquiera su hermano Elías sabía en dónde estaba? Bueno, el «Bro 420» de WWE reveló su secreto luego de la pasada edición de Raw, en una entrevista tras bambalinas con Byron Saxton para el canal oficial de WWE en YouTube y todas sus demás redes sociales. Estas fueron sus sorpresivas palabras. Bueno, con la personalidad de Riddle, ni tan sorpresivas:

After @SuperKingofBros's big win over @otiswwe in the Trick or Street Fight, @IAmEliasWWE is amazed as to how The Original Bro got Ezekiel's ring gear but is not quite ready to become a tag team with him. #WWERaw pic.twitter.com/rMfKUeYRDA

