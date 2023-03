Ronda Rousey va a luchar en WrestleMania 39 –hará equipo con Shayna Baszler para enfrentar a Liv Morgan y Raquel Rodríguez, Natalya y Shotzi y una pareja por determinar en una lucha cuadrangular– pero en estos momentos se está recuperando de una lesión. Recientemente, realizó una extensa publicación en Instagram abordando este asunto.

The #WrestleMania Showcase Match GROWS! 👊@YaOnlyLivvOnce & @RaquelWWE vs. @NatbyNature & @ShotziWWE vs. @QoSBaszler & @RondaRousey… who will be the final team to join them? 👀#SmackDown pic.twitter.com/7F0tmGCEim

— WWE (@WWE) March 25, 2023