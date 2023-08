Roman Reigns vs. Jey Uso: un resultado imposible

Roman Reigns retuvo el Campeonato Universal Indiscutible WWE ante Jey Uso en SummerSlam 2023 con la fundamental ayuda de Jimmy Uso. El contendiente estuvo a solo un segundo de lograr la victoria más importante de su carrera pero entonces su hermano rompió la cuenta de tres del árbitro, lo sacó del cuadrilátero, lo atacó y se lo entregó al campeón en bandeja de plata. No da llegado el programa de SmackDown de pasado mañana para que Jimmy explique su comportamiento con Jey.

► Jey Uso nunca iba a ganar

Mientras, después de habernos hecho eco de la opinión de Bully Ray, quien considera que el Tribal Combat no tuvo sentido, vamos ahora con nueva información sobre el mismo, de la mano de nuestro amigo Dave Meltzer. Mientras hablaba recientemente en McGuire on Wrestling, el Editor en Jefe del Observer, dio a conocer que WWE nunca consideró la victoria de Main Event Jey. No es una sorpresa –The Tribal Chief tendría la revancha con Cody Rhodes en WrestleMania 40– pero se sintió que podía hacerlo.

«Nunca había escuchado a nadie siquiera discutir eso como una posibilidad. Quiero decir, obviamente, ya tienen lo que sea que tengan planeado. Tienen planes en marcha para Roman como campeón en los próximos meses, así que Jey no iba a ganar«.

Hubo un momento en que parecía que Jey Uso podía vencer a Roman Reigns, pero además sabemos que los planes pueden cambiar en cualquier momento, aunque ahora que Vince McMahon no está tan enfocado en la creatividad, aunque tomaba las decisiones antes de su reciente cirugía, eso no es tan habitual. Pero aún siendo solo especulación hay que pensar que The Head of the Table puede perder cada vez que expone el título porque de lon contrario sería muy aburrido ver sus combates.