Logan Paul se lastimó un ojo en SummerSlam

El pasado fin de semana en SummerSlam, Logan Paul luchó contra Ricochet, en un combate que fue muy bien recibido por la crítica, donde la estrella de las redes sociales brilló una vez más. La victoria fue para The Maverick, quien gracias a una artimaña, dertibó a su rival y obtuvo la cuenta de tres.

► Logan Paul batalló duro para vencer a Ricochet

Ya analizándolo más en frío, Logan Paul apareció en su podcast Impaulsive y lo hizo con un ojo morado. The Maverick le contó a su hermano Jake (quien estuvo en el programa) que sufrió la lesión en los primeros minutos del encuentro luego de recibir una patada en la cara.

«¿Por qué me veo peor que tú y tuviste una pelea y yo tuve un combate de lucha libre?. Ricochet me pateó en la cara. Creo que fue una patada en los primeros dos minutos. Pero me gustó. Me gusta ese dolor real. Tienes que tener cuidado ahí fuera. Así que he aprendido. Y he mejorado con la mecánica de mis movimientos de lucha”.

En su corta estancia en WWE, Logan Paul ha trabajado como técnico y como rudo, según el rival al cual le ha tocado enfrentarse en su momento, aunque la estrella de las redes sociales mencionó que se siente mejor en el papel del tipo malo, y así lo demostró en su reciente rivalidad con Ricochet.

Tras SummerSlam, Logan Paul acudió al combate de boxeo de su hermano Jake Paul contra Nate Díaz en Dallas y allí también se peleó con un fanático.