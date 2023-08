Logan Paul prefiere trabajar como rudo

Como se ha visto en las últimas semanas en WWE RAW, Logan Paul estuvo en una rivalidad contra Ricochet, y el pasado fin de semana finalmente se dio el combate entre ambos para SummerSlam, el cual fue muy bien recibido por la crítica, y donde la estrella de las redes sociales brilló una vez más, y gracias a una artimaña, terminó consiguiendo la victoria.

► Logan Paul ha trabajado como técnico y como rudo en WWE

En su corta estancia en WWE, Logan Paul ha trabajado como técnico y como rudo, según el rival al cual le ha tocado enfrentarse en su momento. No obstante, la estrella de las redes sociales solía ser abucheado aún cuando estaba en el lado bueno, y rápidamente se dio cuenta de lo despiadado que puede ser el Universo WWE, y que los fanáticos de hoy en día no se adhieren exactamente a «abuchear a los malos» y «animar a los buenos». Dicho esto, Logan Paul se ha sentido mucho más en su elemento desde que se convirtió en rudo, un papel que muchos creen que es algo natural para él, y así lo demostró en su reciente rivalidad con Ricochet.

Durante una entrevista reciente con The Stephen A. Smith Show, se le preguntó a Logan Paul si prefería interpretar el papel de rudo después de sobresalir en ese papel en su reciente rivalidad con Ricochet, y este justificó su respuesta basado en las reacciones que genera hacia el público.

«Estoy aquí para montar un espectáculo. Mi prometida, que recientemente empezó a venir a mis shows de lucha libre, me preguntó: ‘¿Te molesta cuando todo el estadio te abuchea?’ Le dije: ‘Nina, el producto aquí es el tiempo. No se trata de agradar. La gente me está dando su producto más valioso, que es su tiempo. Si puedo provocar una reacción en el consumidor, habremos ganado’«.

«No soy un chico malo, soy EL chico malo. Y es verdaderamente fantástico. Cuando estoy allí, simplemente siendo un imbécil, manipulando a la multitud y metiéndome debajo de la piel de mi oponente en todas las formas que puedo, hay una parte de mí que se enciende. Da un poco de miedo , pero me encanta la idea de poder, esencialmente, dirigir a toda una audiencia como quiera, cuando quiera con lo que digo«.