WWE, como Broadway con esteroides, dice Logan Paul

¿Qué es más complicado ser una Superestrella WWE o un boxeador? ¿Acaso tiene algún sentido comparar ambos mundos? Probablemente, no, pero entramos a esa conversación a través de las recientes declaraciones de Logan Paul en The Stephen A. Smith Show.

The Maverick conoce a la perfección las dos situaciones después de haber tenido ya siete luchas en la compañía luchística -la última fue una victoria ante Ricochet en SummerSlam 2023– y estarse preparando para su cuarto combate como púgil, que será ante Dillon Danis; de los tres anteriores, uno fue amateur (el primero con KSI), uno profesional (el segundo) y una exhibición (con Floyd Mayweather).

