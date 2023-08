Karl Anderson siempre ha estado ligado a Luke Gallows en WWE pero reconoce que se muere, y que está presionando, por una oportunidad en solitario. Desde sus primeros tiempos en la compañía allá por 2016, el veterano luchador que sí ha gozado de esas posibilidades en otras compañías como NJPW, donde fue Campeón de Peso Abierto NEVER, aunque en realidad siempre destacó más en equipo o en facción -en la actualidad también forma The OC con AJ Styles y Michin– solo ha tenido 16 luchas mano a mano. Curiosamente, la más reciente fue hace menos de dos semanas Karrion Kross en SmackDown. ¿Debemos tomar esto como un indicativo?

► El deseo de Karl Anderson

Ni mucho menos, sería la respuesta a la pregunta, que ni siquiera tiene sentido que se plantee. No porque Anderson no tenga talento o pudiera realizar un buen papel individual -quien escribe estas líneas cree que lo primero sí, pero lo segundo no- sino porque nunca ha habido ninguna información acerca de que en el McMahon Empire estén pensando en ello. De todas maneras, él sí que lo está haciendo, como expresa en Out of Character with Ryan Satin.

«Sí, no entiendo por qué no estaba en la lucha de Money in the Bank. Estoy dispuesto. Vamos a hacerlo. AJ es el Campeón Mundial, Gallows puede ser el enforcer, y me metes en la lucha de escaleras. Me muero por eso. Solo se trata de encontrar el momento adecuado y esperar la historia correcta. Estoy luchando por ello. Tengo esperanzas«.

Es interesante señalar que, dejando a un lado el mencionado título de New Japan, todos los campeonatos que ha logrado desde 2007 han sido en parejas; incluso es el Campeón de Parejas Lariato Pro actualmente junto a Gallows. En realidad, no es tanto cuestión de que WWE le de esta oportunidad sino de que traten mejor a un equipo que puede ofrecer mucho más. Nunca ha sido así, de hecho, los despidieron en su momento, pero veremos qué les depara el futuro.