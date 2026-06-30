Roman Reigns y Seth Rollins pactan inesperado duelo para SummerSlam

La rivalidad entre Roman Reigns y Seth Rollins escribió un nuevo capítulo en el episodio más reciente de Raw. El Campeón Mundial de Peso Completo abrió el programa para dirigirse al público, pero fue interrumpido por el hombre con quien ha compartido algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Lo que comenzó como un simple cara a cara terminó con la confirmación de un combate que muchos aficionados llevaban años esperando: Roman Reigns y Seth Rollins se enfrentarán en SummerSlam.

► Seth Rollins recordó que siempre ha sido el fantasma de Roman Reigns

Roman apareció junto a Jacob Fatu en el ring para hablar al público; sin embargo, las cosas dieron un inesperado giro.

Tras una larga ovación del público, Rollins tomó el micrófono para dirigirse a quien llamó «hermano», recordando que ambos llevan catorce años ligados desde la creación de The Shield.

Seth afirmó que el campeonato que porta Roman le pertenece y aseguró que había llegado el momento de cobrar esa deuda. Reigns respondió que Rollins estaba confundido, pues actualmente se encuentra al final de la fila y no ha hecho méritos recientes para disputar el campeonato.

Sin embargo, «The Visionary» aseguró que esa lógica no aplica cuando se trata de él.

«Con cualquier otro puedes jugar a eso, pero yo siempre estoy al frente de la fila. Todo lo que has logrado ha sido gracias a mí. Yo te domino en el ring y también en tu mente«.

Rollins recordó que derrotó a Roman en el evento estelar de WrestleMania para quedarse con Paul Heyman, que ayudó a Cody Rhodes a terminar con su histórico reinado y que también le arrebató el protagonismo en WrestleMania 31 con el famoso canje del Money in the Bank.

► Rollins aseguró que esta podría ser la última oportunidad

Lejos de limitarse a provocar a su rival, Seth reconoció públicamente la grandeza de Roman y destacó todos los récords que ha conseguido a lo largo de su carrera.

No obstante, señaló que existe un logro que todavía le falta: derrotarlo. Rollins admitió que ambos cambiaron la industria desde su llegada como integrantes de The Shield y que pertenecen a la mejor generación en la historia de WWE. Sin embargo, también reconoció que una nueva generación ya está llamando a la puerta.

Por ello, aseguró que SummerSlam podría representar la última ocasión para cerrar definitivamente esa rivalidad.

«Vas a pasar a la historia como uno de los mejores de todos los tiempos, pero nunca podrás escapar del fantasma de Seth Rollins«.

► Roman Reigns aceptó el reto

El Campeón Mundial de Peso Completo reconoció que muchas de las palabras de Rollins eran ciertas.

Sin embargo, dejó claro que no solo quiere derrotarlo, sino que necesita hacerlo.

«Tienes razón en muchas cosas, pero yo no quiero vencerte… necesito vencerte. Lo necesito por mi familia. Y en SummerSlam eso es exactamente lo que voy a hacer. Acepto… hermano«.

Con esas palabras, Roman Reigns hizo oficial el combate frente a Seth Rollins, levantando el campeonato mientras ambos se miraban fijamente.