El Fiscal y Abismo Negro Jr. se presentarán en el 5o Aniversario de GLEAT

La empresa japonesa GLEAT anunció que los luchadores mexicanos de Triple A, El Fiscal y Abismo Negro Jr., se presentarán en la función del quinto aniversario de la empresa.

► El Fiscal y Abismo Negro Jr. chocarán en Japón

Una de las más encarnizadas rivalidades de los últimos tiempos se traslada a Japón y será en el curso del evento «Sonic Wrestling» donde la empresa GLEAT celebrará cinco años de su fundación.

La función tendrá lugar el 1 de julio en el SGC Hall Ariake, donde GLEAT presentará un atractivo cartel en el que se llevarán a cabo nueve luchas, tres de ellas de campeonato. Pero también se efectuarán varios duelos que tendrán invitados especiales de NOAH, AAA, DDT, etc.

Será en la especial por equipo de GLEAT x AAA donde El Fiscal se aliará con ARASHI y Soma Watanabe de la Black Generation International para hacer frente a Abismo Negro Jr. quien esta ocasión estará acompañado de Tokyo Bad Boys (SBK y Nobu San) quienes reaparecen en GLEAT.

Entre El Fiscal y Abismo Negro Jr. existe el encono por definir quién merece ser el verdadero sucesor de Abismo Negro, y esta lucha significará un peldaño más rumbo a la culminación de estas hostilidades

La aparición del talento mexicano es parte de las relaciones de intercambio que tienen ambas empresas y que sigue viento en popa.

El cartel completo queda así:

GLEAT «Sonic Wrestling 2026 ~ 5th Anniversary», 01.07.2026

SGC Hall Ariake

1. G RUMBLE para definiri a los retadores al Campeonato G-INFINITY: So Daimonji y JD Lee vs. Shigehiro Irie y Yuya Aoki vs. Vent Vert Jack y KAPY vs. Keiichi Sato y Kyohei Kinoshita vs. Rukiya y Masami Inahata

2. Ryo Aitaka, Jo Yamamoto, Yu Iizuka y Tetsuya Izuchi vs. Katsuhiko Nakajima, Kazuyuki Fujita, Shinya Aoki y Kendo Kashin.

3. Azusa Inaba, Marika Kobashi, Chanyota y MICHIKO vs. Misa Kagura, Hikari Noa, Unagi Sayaka y Ayame Sasamura.

4. Junjie, Ryuichi Kawakami, Takehiro Yamamura y Hayato Tamura vs. Mohammed Yone, Kaito Kiyomiya, Atsushi Kotoge y Hajime Ohara.

5. G-INFINITY Title: Kaito Ishida y KAZMA SAKAMOTO (c) vs. Brass Knuckles JUN y& Rock Iwasaki

6. LIDET UWF Title: Takanori Ito (c) vs. Daisuke Sekimoto

7. GLEAT x AAA: El Fiscal,ARASHI y Soma Watanabe vs. Abismo Negro Jr., SBK y Nobu San

8. G PRO WRESTLING Special – 5th Anniversary: Kaz Hayashi y Minoru Tanaka vs. Naomichi Marufuji y Kotaro Suzuki.

9. G-REX Title: El Lindaman vs. T-Hawk