Chad Gable hace rendir a JD McDonagh; Danhausen vuelve a burlarse de The Judgment Day

La rivalidad entre Danhausen y The Judgment Day continuó después de que JD McDonagh y Dominik Mysterio irrumpieran en el laboratorio del peculiar luchador para robarle una camiseta de los Knicks que le regaló el equipo campeón de la NBA. Todo fue una represalia por los 100 mil dólares que Danhausen les quitó y por la supuesta maldición que lanzó sobre Liv Morgan antes de que perdiera el torneo Reina del Ring.

Con ese conflicto de fondo, McDonagh se enfrentó a Chad Gable en un combate muy equilibrado. Ambos intercambiaron llaves y contrallaves durante los primeros minutos, con Gable buscando constantemente el Ankle Lock y JD recurriendo a su velocidad para escapar del castigo.

Tras el regreso de la pausa comercial, McDonagh aprovechó el daño provocado al lanzar a Gable contra las escaleras metálicas y tomó el control durante varios minutos. Sin embargo, Chad reaccionó con un suplex alemán y mantuvo viva la pelea pese a los intentos de JD por sentenciarla con un brainbuster y un Spanish Fly.

La presencia de Dominik Mysterio en ringside también fue determinante, aunque todo cambió cuando Danhausen apareció entre el público para distraerlo con el supuesto maletín lleno de dinero, dejando a McDonagh sin el apoyo de su compañero en los instantes decisivos.

► Momentos clave

Con Dominik persiguiendo a Danhausen, Chad Gable sorprendió a JD McDonagh con un nuevo Ankle Lock en el centro del ring. Sin posibilidad de escapar, McDonagh terminó rindiéndose.

Después del combate, Dominik recuperó el maletín, pero al abrirlo él y JD quedaron cubiertos por un extraño polvo, lo que permitió a Danhausen recuperar la camiseta. Sin embargo, Raquel Rodriguez apareció para arrebatársela y devolvérsela a sus compañeros.

¿Qué pasará ahora?

La victoria mantiene a Chad Gable con impulso, mientras que la guerra de bromas entre Danhausen y The Judgment Day parece estar lejos de terminar.

Tras recuperar momentáneamente su camiseta, Danhausen volvió a demostrar que seguirá haciendo la vida imposible a Dominik Mysterio y compañía.