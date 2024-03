Vince Russo cree que Roman Reigns va a tomarse un tiempo de descanso cuando pierda el Campeonato Universal Indiscutible ante Cody Rhodes en WrestleMania 40.

Cabe aclararse que el antaño escritor de la WWE solo comparte una opinión, no estamos hablando de información.

Por otro lado, no sería sorprendente que eso fuera lo que ocurriera. De hecho, casi es lo que más sentido tendría.

► Vince Russo de Roman Reigns

Esto comenta Russo en Legion of Raw:

«Eso le da a Roman tiempo libre. Si van con Cody y Rock, eso puede darle a Roman tiempo libre«.

Precisamente, durante el episodio de WWE RAW del 25 de marzo, The Rock le dio una paliza a Cody Rhodes que perfectamente podría llevarlos a un mano a mano en SummerSlam.

Además, de un tiempo a esta parte no es nada habitual ver tan regularmente a «The Tribal Chief» en la televisión. Lo hace porque es el Road to WrestleMania, donde va a tener dos grandes combates, pero seguramente no tenga ninguno en Backlash France y Money in the Bank.

Eso no solo le dejaría descansar como tal sino también a su personaje, que también necesitaría un tiempo para asimilar la caída de su reinado. De la misma manera, permitiría a Cody Rhodes ser el centro de atención como nuevo Campeón Universal Indiscutible y dar oportunidades a otras Superestrellas.

Y ahora nos volvemos locos especulando. Se ha hablado de la posibilidad de que Roman Reigns vuelva a ser babyface. También de que Cody Rhodes se vuelva heel. ¿Y si Cody toma ese camino como nuevo villano principal de WWE durante la ausencia de Roman y cuando este vuelva lo hace como un héroe?