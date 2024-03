Roman Reigns: «Mi reinado es mejor que los 16 de John Cena»

La Superestrella WWE, Roman Reigns, ha causado polémica, al revelar en una reciente entrevista con Pat McAfee, que considera que su actual reinado como Campeón Universal Indisputable WWE, es mucho mejor, más grande y más significativo que todos los 16 reinados de campeonato mundial que ha tenido John Cena a lo largo de su historia en WWE. Estas fueron sus interesantes palabras, en la más reciente edición del video podcast The Pat McAfee Show.

► Roman Reigns cree que su reinado tiene más calidad que los 16 reinados de John Cena

«Siempre lo he sabido. Siempre he estado luchando por ello. Siempre he tenido esta obsesión por ello. Nací en el 85. Cuando estás creciendo en los 90 y tienes a Michael Jordan, hay esta mentalidad. Eran tiempos diferentes, en el pasado. No estoy tratando de ponerme todo antiguo y todo nostálgico, pero era más duro. Es una mentalidad más dura de lo que es hoy en día. Eso fue algo que me condicionó a perseguir mis sueños y querer estar en un nivel diferente al de todos los demás.

«No le quito nada a nadie. Lo que John ha hecho, en cuanto a las generaciones que vienen, es algo de nivel GOAT, del más grande de todos los tiempos, pero para mí, siempre se trató de calidad, no de cantidad. John tiene muchos reinados, pero no tiene un reinado que pueda compararse con lo que he hecho en los últimos cuatro años.

«Esta calidad que he mostrado habla por sí misma. El negocio respalda todo lo que ha sucedido. Ha hecho que este lugar sea más lucrativo que nunca, ha hecho que este lugar sea atractivo. Mi reinado ha pasado por el momento más loco y turbulento en la historia de la WWE. Eso dice mucho. Siempre tomaré la calidad de esta etapa como campeón por encima de ser campeón 14, 15, 16 veces».