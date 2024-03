Raw: The Rock atacó brutalmente a Cody Rhodes

En la más reciente edición de Raw, en la lucha estelar, Main Event Jey Uso logró vencer a Shinsuke Nakamura, pese a todo el caos que generó The Bloodline. Pero, el caos no terminó allí, pues The Rock apareció y atacó brutalmente a Cody Rhodes tras bambalinas. Hasta le sacó sangre de la frente.

► The Rock atacó a Cody Rhodes en el Raw desde Chicago

La campana sonó y midieron fuerzas, y Jey rápidamente se lanzó contra Nakamura. Jey lo sacó del ring y fue para un tope suicida, pero Nakamura le conectó una patada al cráneo desde la ceja del ring. Nakamura tomó el control, pero Jey se defendió. Jey lo embistió en la esquina, pero Nakamura lo esquivó. Jey quedó tendido en la cuerda superior. Nakamura le dio una rodilla corriendo en las costillas. Nakamura retrocedió y le dio una segunda rodilla en las costillas, mandando a Jey al suelo.

Jey y Nakamura continuaron atacándose mutuamente. Se derribaron mutuamente con patadas. Jimmy Uso y Solo Sikoa aparecieron entre la multitud, pero fueron detenidos por «The American Nightmare» Cody Rhodes y el Campeón Mundial Peso Completo Seth Rollins. Rhodes y Jimmy se pelearon camino a los vestidores. Rollins derribó a Sikoa. Luego, Drew McIntyre atacó a Rollins por la espalda, estrellándolo contra el poste del ring, y le dio un Future Shock DDT en el suelo.

De vuelta en el ring, Jey escapó de una estrangulación por detrás de Nakamura. Jey le dio un slam de dormilona a Nakamura y le conectó una superpatada. Jey siguió con una lanza para la victoria.

Las cámaras pasaron a backstage, en donde pudimos ver a a «The American Nightmare» Cody Rhodes peleando con Jimmy Uso. Rhodes envió a Jimmy a través de una puerta hacia el exterior del recinto. Solo Sikoa entró, pero Rhodes lo detuvo.

De repente, The Rock lo atacó por la espalda. The Rock lo estrelló contra una mesa y le lanzó un bote de basura a la cabeza. The Rock tiró algunas herramientas sobre él y lo estrelló contra una valla metálica. The Rock dijo: «Mira ahora. ¿Pensaste que The Rock dejaría que hablaras basura?»

The Rock envió a Rhodes fuera del recinto y hacia la fría lluvia de Chicago. Rock dijo que ahora tiene la atención de Chicago después de que lloraran por no decir nada. Rock rasgó la camisa de Rhodes y dijo que es el Último Jefe. The Rock lo sostuvo cerca de un borde antes de enviarlo contra un autobús. Rhodes estaba gimiendo de dolor.

The Rock lo estrelló contra el autobús. Rocky dijo que es el Jefe Final porque nunca iba a permitir que esta basura dijera lo que quisiera. No tenía que ser así. Todo esto es porque Rhodes se entrometió en los asuntos de The Rock. Rhodes estaba ensangrentado, y esto claramente fue una cuchillada, así que las cosas están cambiando. The Rock lo golpeó y mostró la sangre en sus nudillos. Rock le dio una cachetada a Rhodes.

The Rock agarró un cinturón de levantamiento de pesas que decía «Mamá Rhodes». Le dijo que tendría la sangre de su hijo en ese cinturón y sus lágrimas. Rock agarró a Rhodes y frotó su sangre en el cinturón. The Rock levantó a un ensangrentado Cody Rhodes. The Rock dijo que esto es lo que va a pasar en WrestleMania.

La sangre de su hijo. El papá de Rhodes hablaba de tiempos difíciles. Dusty nunca supo de tiempos difíciles. The Rock le contará sobre tiempos difíciles. The Rock dijo: «Esto es lo que sucede cuando te metes con The Final Boss».

The Rock envió a Rhodes contra el autobús una vez más. The Rock dijo que no tenía que ser así, pero ahora es la única forma. Vemos una última imagen de un Cody Rhodes ensangrentado mientras el programa llega a su fin.