Leon Ruffin, exNXT, regresa a la lucha libre profesional

El reconocido luchador Leon Ruff, quien pasó con éxito por NXT de WWE, por AEW y por ROH, ha anunciado que volverá oficialmente a la lucha libre profesional. Esto, luego de que su última lucha fuera el 21 de julio de 2023, en el PPV ROH Death Before Dishonor 2023.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el luchador anunció que estará de regreso muy pronto al cuadrilátero y que ahora se le conocerá como Leon Ruffin, nombre original con el que luchaba en las independientes desde su debut en 2017.



I’ve spent way too long away from wrestling and I miss it so much! Leon Ruffin is ready to step back in the ring! Tag your favorite promotion(s) you wanna see me wrestle in!!! pic.twitter.com/hWP3h9saIQ

— LEONRUFFIN (@LEONRUFF_) March 24, 2024