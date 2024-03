► Alexa Bliss desmiente supuesta pelea con Iyo Sky

Días atrás les informábamos que Alexa Bliss está entrenando para regresar al cuadrilátero de la WWE.

Eso sí. No ha estado inactiva en sus redes sociales y ahí se pueden encontrar curiosidades para el gabinete de curiosidades de Bliss.

Por ejemplo, desmintió un rumor de la comunidad.

En X volvieron a sacar a la luz un vídeo donde supuestamente Bliss e Iyo Sky se estaban peleando en plena lucha.

Lucha por el Campeonato de Parejas Femenil, en el episodio de Raw del 31 de octubre de 2022.

Aquí los usuarios de X, afirmaban que ambas tenían una rencilla más allá de la ficción.

Lo cual desmintió Bliss desde su cuenta oficial de X:

These comments crack me up hahaha not at all what was happening 😂.

— Lexi (Kaufman) Cabrera (@AlexaBliss_WWE) March 26, 2024